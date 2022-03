Volley, super sfida tra Novara e Conegliano. De Gennaro: Siamo cariche

03-03-2022 11:38

Questa sera, Novara sfida Conegliano alle ore 20.00. Un big match, ennesimo capitolo della rivalità tra le due squadre.

A presentare il match il libero delle venete: “Ci aspettano due partite difficili in tre giorni (domenica contro Scandicci n.d.r.), siamo cariche, ci serviranno per capire se il nostro gioco sta crescendo. Abbiamo avuto alti e bassi nell’ultimo periodo, dovremo mantenere il ritmo alto e la concentrazione adeguata per tutti gli impegni. Con Novara ci siamo affrontate spesso negli ultimi anni, sarà una partita tosta ed equilibrata come nelle passate occasioni. A breve saremo di nuovo al completo, siamo pronte per affrontare l’ultima decisiva parte di stagione”.

OMNISPORT