Volley, tutta la festa di Trento

La formazione di Angelo Lorenzetti, all'addio, ha conquistato lo scudetto

18-05-2023 08:46

L’Itas Trentino, nella serata di ieri si è laureta Campione d’Italia per la quinta volta. A gara cinque delle Finali Scudetto, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti si è imposta tra le mura amiche in tre set (25-20, 25-20, 25-19) chiudendo la serie alla bella grazie alle volate vincenti nei singoli set.

A fare la differenza per i padroni di casa nella notte della BLM Group Arena i 10 muri vincenti a 6 e i 9 ace a 1. Il top scorer è Michieletto con 17 punti, mentre il titolo di Credem Banca MVP delle Finali è di Kaziyski (quinto scudetto ed MVP anche in Gara 1 e Gara 3). In doppia cifra per i biancorossi Nikolov (12) e Yant (11).

“È una cosa incredibile, un sogno – ha detto Michieletto – che avevo da quando ero bambino, quando sventolavo le bandiere in curva guardando Matey Kaziyski e compagni che vincevano: ora sono qui, io e i miei compagni ce l’abbiamo fatta. Ce lo siamo meritati, sono stati due anni fantastici con questo gruppo”.

Poi Angelo Lorenzetti, ai saluti, visto che il prossimo anno non guiderà più Trento ha detto: “Sarebbe stata una grande stagione in ogni caso, ma certo una vittoria rende tutto più bello – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – ; ho sempre detto alla squadra che ci vince una Finale mette la ciliegina sulla torta, ma chi perde ha comunque confezionato una torta e non la butta via. In questi ultimi anni abbiamo giocato tante finali, non le abbiamo vinte ma abbiamo comunque fatto tanto ugualmente. Sono contento di poter dire che siamo Campioni d’Italia: con Trento e per Trento”.