VTB annullata, deflagra la polemica

La VTB è stata annullata e ora deflagra la polemica. Ci pensa Rimas Kurtinaitis, coach del Khimki, che era primo in classifica, a gettare benzina sul fuoco.

"Fosse stato in testa il Cska avrebbero validato la classifica – ha raccontato a 15min.lt l’ex nazionale di Unione Sovietica e Lituania, visto in Italia sulla panchina di Cantù -. Ho letto che Vatutin (presidente del Cska, ndr) ha detto che volevamo essere campioni sulla carta. Non è vero, noi avevamo dimostrato di poter competere con loro".

SPORTAL.IT | 01-04-2020 11:42