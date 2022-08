Vuelta, Roglic fa pretattica: "Non sono al meglio"

18-08-2022 16:27

Dopo essere uscito ancora una volta deluso dal Tour de France, Primoz Roglic cercherà di rifarsi alla Vuelta España, dove lo sloveno andrà alla caccia del quarto successo consecutivo.

Svanita la paura per la caduta durante la quinta tappa della Grande Boucle, costata la rottura di due vertebre, Roglic è pronto per assumere in Spagna gradi di capitano della Jumbo-Visma, reduce da un Tour da dominatrice.

Nella conferenza stampa che ha preceduto la partenza della prima tappa da Utrecht, dove si correrà una crono a squadre, Roglic ha fatto il punto sulla propria condizione: “Sto meglio, ma non sono ancora al top della forma” ha anticipato Roglic, prima di rispondere a una domanda su Remco Evenepoel, probabile avversario numero 1 per il successo finale.

“Non penso a ciò che possono fare gli altri, preferisco concentrarmi su me stesso e su quello che devo fare, ma Remco non deve dimostrare niente a nessuno, è un corridore forte su ogni terreno. Penso che sarà una bella Vuelta, con tanti ex vincitori e pretendenti al successo”.