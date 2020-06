Wanda Nara non cede alle accuse infamanti di Ivana Icardi

Wanda Nara parrebbe intenzionata ad alimentare quella linea parigina che vorrebbe, ormai, la presenza di Mauro Icardi nel PSG quasi una certezza. Eppure qualcosa sfugge, sembra quasi riduttivo chiudere qui la questione e lasciare che l’ambizione di un rientro in grande stile dell’attaccante argentino in Serie A, magari alla Juve o al Napoli, si riduca a una mera suggestione. Su un diverso fronte, poi, Wanda è chiamata a difendersi da accuse gravi, gravissime. E ad allontanare i sospetti di maltrattamenti e violenza ai danni della famiglia perpetrati da Juan Icardi, padre di Mauro.

Wanda Nara si difende dalle accuse di Ivana Icardi: “Juan nonno esemplare”

Non è la prima volta che Ivana Icardi accusa il padre di aver adottato comportamenti censurabili e di essersi rivelato una figura negativa. A Gente, Wanda ha tenuto ad escludere alcuna fondatezza delle accuse mosse da Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata della Nara con cui i rapporti sono a dir poco tesi.

Le accuse dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip alla cognata sono chirurgiche: “Sfortunatamente in Europa vengono pagate interviste di questo tipo. E l’ambizione di solito porta alcune di queste situazioni. Io, che lavoro in TV, ho capito bene come funziona. Ma sfortunatamente, molte persone no. Tanta ingiustizia mi fa male al padre di Mauro, che è qui oggi, vive la quarantena con noi, raccogliendo lattuga dal giardino che lui stesso ci ha aiutato a seminare. È un nonno fantastico… Te lo dico e sono emozionata. E non solo con le mie figlie, che sono le sue nipoti di sangue. L’ho visto fare i compiti con i miei figli, studiare matematica accanto a me quando ero impazzita con gli iPad nelle lezioni online. È il nonno più esemplare per loro. So chi è, la qualità della persona che è. È un orgoglio vederlo riflesso in Mauro: ora capisco tutto ciò che mio marito ha fatto per me e per i miei figli. Quindi, in sintesi, tutto ciò che ha fatto (Ivana) non è altro che l’effetto di essere caduta nel vortice dei media, che ti porta sempre a dire qualsiasi cosa”.

Ivana Icardi, frasi forti in diretta a Live – Non è la d’Urso

Interventi sgraditi da Ivana, la quale ha replicato a Wanda Nara nel corso della diretta di Live – Non è la d’Urso, il programma serale condotto da Barbara d’Urso. Alla domanda sul perché di un simile virgolettato da parte di Wanda, IVana ha replicato così: “Wanda ogni volta che parlo, che vado in televisione, si arrabbia perché non vuole che io ci sia. Sono tornata dall’Isola dei Famosi (versione spagnola, ndr) che ho appena fatto, lì sono stata molto male perché penso a mio fratello, penso alla mia famiglia: abbiamo fatto un ponte delle emozioni e mi è venuto subito il ricordo delel cose che sono successe nella mia famiglia e ho dovuto parlare di queste cose che purtroppo non mi fa bene e ne ho parlato in televisione”.

La Icardi ha palesato il proprio malessere e le profonde spaccature familiari, nel corso della sua partecipazione al GF Vip: le profonde divergenze tra lei, Guido e il fratello Mauro e sua moglie Wanda Nara si sono acuite e hanno segnato i rapporti tra lor, incrinando un rapporto già traballante.

“Lei non sa cosa è successo nella mia famiglia e lei dovrebbe stare zitta e non parlare”, ha esagerato in un crescendo Ivana Icardi. “Lei (Wanda Nara, ndr) ha sempre fatto male del male a mio fratello, io faccio solo reality. Se faccio la stron*a è un mio problema, ma lei non deve parlare di ciò che non sa”.

Frasi sgradevoli non c’è dubbio, ma di reazione, quasi impulsive. Su cui Wanda Nara non rimarrà in silenzio e su cui saprà come arginare la questione, in via definitiva. A tempo debito.

VIRGILIO SPORT | 15-06-2020 12:06