Ivana Icardi non arretra di un millimetro su Wanda Nara. E accusa

Nonostante il compleanno di Francesca Icardi, primogenita di Wanda Nara e di Mauro, abbia colmato di serenità e allegria l’attaccante del PSG, gli attriti con il resto della sua famiglia rimangono. Di simpatia, se così si può definire, tra Ivana e la cognata non se ne ha memoria, né testimonianza. Anzi, quanto esternato pubblicamente dalla modella dal salotto di Barbara d’Urso e nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello hanno reso più complesso il quadro della relazione tra le due.

Ivana contro Wanda, Wanda che non parla con Ivana e minimizza le sue accuse, riducendole a dichiarazioni di chi è affamata di fama.

Anche se meno esposto, dal punto di visto mediatico, anche il fratello Guido ha manifestato le medesime perplessità su come e perché Mauro si sia allontanato da loro, dai suoi fratelli. Soprattutto da quando ha conosciuto e poi sposato Wanda Nara.

Ivana Icardi: le richieste a Wanda Nara

Torniamo a citare Ivana, in questa fase di grande visibilità di cui gode l’opinionista del GF Vip, in virtù di una lettera pubblicata da DiPiù e che esplicita la sofferenza della Icardi, a cui viene negato un rapporto da suo fratello Mauro. Come lei stessa ha testimoniato, nel corso di una sua partecipazione a Pomeriggio Cinque, l’attaccante non le risponde su Whatsapp e le nega la possibilità di spiegarsi.

Il testo della lettera è molto duro: “Sei veramente sfacciata, senza ritegno! Mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. Vado in Tv…Criticavi tanto questa cosa…E oggi sei al GF Vip…Solita storia, solo la tua stella può brillare vero? La sorella di Mauro non può fare Tv e la moglie sì? Perché? E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Sei proprio la donna più incoerente del Mondo… Scrivo a te, perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”.

La chiosa che fa la sorella di Icardi è una richiesta di contatto, però: “Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda”.

L’indifferenza di Wanda Nara

Dalla sua, la Nara aveva già liquidato la questione durante la sua partecipazione a CR4, la Repubblica delle donne. Ma non è da escludere una nuova, efficace replica da parte della moglie agente di Icardi. A tempo debito.

VIRGILIO SPORT | 20-01-2020 13:28