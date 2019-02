I veleni di casa Icardi: Ivana e Guido attaccano Wanda Nara

La famiglia Icardi è spaccata, inutile negarlo. Dopo i pesanti attacchi via social, questa volta Ivana e Guido Icardi, fratelli di Mauro, ex capitano dell’Inter, hanno rilasciato delle dichiarazioni pesantissime a Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso. Ivana confida: “Se Mauro mi ha attaccato sui social, è perché dietro c’è una donna che lo manovra. Lui non è più lo stesso di prima, è accecato perché non riesce a vedere la realtà dei fatti. Qualche giorno fa ci siamo anche sentiti, mi ha scritto su Whatsapp ma poi mi ha bloccata“.

“Sua moglie Wanda Nara gli ha fatto credere che noi vogliamo avvicinarci a lui solo per i soldi, ma io non ho mai chiesto nulla a mio fratello. Lo giuro con tutto il mio cuore. È lei che usa Mauro come un bancomat!”.

“Mia mamma non vede Mauro da tantissimo tempo. Hanno litigato per telefono. Tutto questo è inspiegabile perché nostra madre non lo merita, dopo quello che ha fatto per lui”, l’amara considerazione che fa la giovanissima Icardi. Attraverso un video messaggio, Guido Icardi ha aggiunto: “Sono anni che non parlo e non vedo mio fratello Mauro”.

Una situazione non proprio idilliaca, quella che investe Maurito, che ha recentemente festeggiato 26 anni con una festa a cui hanno preso parte Wanda, bambini e cuccioli della famiglia a cui la Nara ha voluto dedicare un sentito messaggio. Una solidità che mal si combina con l’immagine frammentaria e conflittuale descritta dai fratelli Icardi, di cui sarebbe responsabile l’ambizione di Wanda.

“Quando Wanda riuscirà a tornare alla normalità e mi chiederà scusa, potrò perdonarla per tutto quello che ha fatto alla nostra famiglia. A me interessa solo mio fratello”, ha chiosato a Domenica Live, con toni drammatici, Ivana.

VIRGILIO SPORT | 25-02-2019 10:04