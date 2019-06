Maxi Lopez al veleno, replica durissima di Wanda Nara

Com’è noto, ormai, anche a quanti non sono interessati alle vicende personali di Wanda Nara, del suo ex marito Maxi Lopez e dell’attuale compagno, Mauro Icardi, la battaglia legale che vede contrapposti gli ex coniugi per i tre figli è sempre più cruenta. Oltre ai social, ai messaggi criptici così graditi dalla signora Icardi, il loro rapporto è stato scandito da azioni a mezzo stampa assai dure, condite da accuse reciproche e dichiarazioni attraverso i reciproci avvocati.

La loro separazione, fin da principio, è stata accompagnata da una sequenza ininterrotta di particolari che hanno delineato una condizione di incompatibilità tra Wanda e Maxi Lopez e un certo rancore, enfatizzato da interviste in cui si dice molto più del detto. E’ questo il caso di quest’ultima, rilasciata dal calciatore a El Trece Tv. “Non parlo con i miei figli da tre mesi, è stato molto difficile, e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati, è difficile. Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, io non voglio farli pubblicare. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro…”, si legge sulla versione online.

Il passaggio che riferisce di messaggi aggressivi della moglie-agente dell’attaccante dell’Inter, impegnata a gestire una delicata trattativa che vorrebbe condurre a un consolidamento del rapporto con la nuova famiglia nerazzurra, è più che una mera allusione.

A replicare a queste accuse, dalle stesse pagine, è l’avvocata di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, incaricata di seguire la separazione dal giocatore, che ha parlato a Radio Mitre.

“La situazione è sempre la stessa. Il comportamento del signor Lopez è di non versare gli alimenti”. “Wanda ha comprato ai bambini dei cellulari così lui può chiamarli e parlare con loro. I ragazzi non avranno mai un divieto o una misura che impedisca al padre di parlare con i bambini. Non so si risolverà la cosa. Non faccio previsioni. E quello che è successo nei tribunali non è la migliore immagine”.

La Rosenfeld aggiunge ulteriori elementi polemici alla cosa: “Grazie a Mauro Icardi, i ragazzi si vestono, mangiano, vanno a scuola e hanno le medicine. Maxi non fa nulla per i suoi figli”.

VIRGILIO SPORT | 14-06-2019 10:29