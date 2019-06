Wanda Nara, post con messaggio criptico scatena l'impensabile

Nell’educazione social a cui ci ha abituati, Wanda Nara ha abbondato di post densi di messaggi criptici, assai più allusivi che minacciosi. Così è anche per quanto riguarda il futuro prossimo del marito e attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, il quale avrebbe manifestato l’intenzione di rimanere a Milano nonostante la seduttiva proposta (più concreta di quanto sembrerebbe in un primo momento, nell’immediato) di vestire la maglia della Juventus, nello scambio impensabile – per l’indubbia rivalità – con Paulo Dybala.

Dalla sua, la moglie-agente appena rientrata dalla Thailandia per un impegno televisivo a cui ha preso parte anche l’ultimogenita, la piccola Isabel Icardi, attende di incontrare Beppe Marotta e i suoi consapevole del diktat di Antonio Conte e dell’insofferenza che l’ambiente interista pare nutra nei suoi riguardi.

Ma Wanda non si piega: su Instagram ha dichiarato, a modo suo, quali intenzioni animano il suo futuro e quello del compagno, in questo sodalizio che ha generato una delle macchine più articolate del calcio nostrano. Ha chiuso i commenti, dopo l’interrogativo di un utente. E ha chiuso anche la questione.

“No hay mal que por bien no venga .. todo pasa por algo y nunca nunca triunfa el mal .. es cuestión de esperar ..”, ha scritto su Instagram, la signora del calcio. Un messaggio che accenna, sfiora, non esplicita come accaduto già nel caso di Ivana Icardi e della diatriba familiare che le interessa.

La sua strategia è sempre più sofisticata e proficua, a quanto pare. Se l’attaccante è al centro delle manovre va riconosciuto il suo merito. E non è poi remota l’eventualità che il clan Icardi rimanga legato alla città di Milano: Gli investimenti su una delle residenze più lussuose in prossimità di Porta Nuova e della prossima, nuova sede della società lasciano ben sperare i sostenitori del giocatore argentino. Come scritto da Wanda, è solo questione di tempo.

