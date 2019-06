Inter-Icardi, Wanda Nara gela Antonio Conte

Antonio Conte non vuole Mauro Icardi nella sua futura Inter, ma deve scontrarsi con la volontà del diretto interessato e della moglie-agente, Wanda Nara, che forti di un contratto fino al 2021 non ne vogliono sapere di lasciare Milano, almeno nella prossima stagione.

Anche sabato la show girl ha ribadito che il bomber argentino non lascerà l'Inter, in uno scambio di battute con un tifoso su Twitter. "Nessun male viene per nuocere. Ogni cosa accade per una ragione e mai, mai trionfa il male. È solo questione di saper aspettare", è la frase di Wanda Nara, che alla richiesta del fan ("Fallo restare") risponde così: "Lavoro fatto".

Se la situazione di Mauro Icardi resta in sospeso, anche quella di Radja Nainggolan non è chiara. Secondo indiscrezioni anche il centrocampista belga dovrebbe lasciare l'Inter in estate, sempre su spinta di Conte.

In un'intervista a Sky il belga ha però negato una sua possibile partenza nei prossimi mesi: "Di mercato non parlo, sono sempre stato tanti anni nelle squadre in cui sono andato e mi sembrerebbe strano andare via dopo un anno all’Inter, una società che mi ha voluto e che sta cercando di crescere, vorrei crescere con loro. Vediamo come andrà, ma io sono sempre stato felice nelle società in cui sono stato e spero di poter fare la stessa cosa nell’Inter".

"Conte? Ho avuto tanti bravi allenatori nel mio lavoro e brave persone, poi ci sono persone e allenatori meno bravi, bisogna viverli a pelle, poi ad uno sta simpatico uno e agli altri un altro. Io sono uno che vuole vincere, se la società decide di cambiare evidentemente decide di migliorarsi. Spalletti ripeto, per me è una persona speciale, sono sempre stato bene con lui. Adesso sarà una cosa nuova per me, mi hanno parlato tutti bene di Conte, è uno bello tosto e inquadrato, ci metteremo tutti a disposizione. Saluti tutti i tifosi, continuate a seguirmi. Dove? Ho tre anni di contratto e sono tranquillo".

SPORTAL.IT | 09-06-2019 08:25