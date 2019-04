'Mia madre lavora in lavanderia': Ivana imbarazza Mauro Icardi

Non vi è traccia di comunicati o dichiarazioni relativi a quanto asserito, con vigore e una certa leggerezza, da Ivana Icardi durante la diretta del Grande Fratello. La sorella minore dell’attaccante argentino dell’Inter ha esternato le proprie perplessità sulla relazione che lega Maurito alla moglie-agente, Wanda Nara. Le poco lusinghiere allusioni alle motivazioni che indurrebbero la showgirl ad affiancare il bomber hanno svelato una querelle familiare con risvolti sgradevolissimi. In particolare sul lavoro in lavanderia di mamma Icardi.

Alla domanda in diretta di Barbara d’Urso sul famoso post, poi rimosso, da Wanda sul suo profilo Instagram in cui si replicava alle accuse sue e di Guido Icardi, la concorrente del GF ha risposto così: “Io non voglio un rapporto con lui per chiedendogli qualcosa. Voglio dire che io non voglio benefici economici. Io, Ivana, non voglio che mia madre sia costretta a lavorare ancora in una lavanderia come fa oggi. Vorrei ricompensarla, e vorrei lo stesso anche per mio padre. Non mi sono messa con una persona di sette anni in meno come ha fatto Wanda Nara. Se fosse stato un macellaio, non lo avrebbe neanche guardato. Non voglio un euro da mio fratello, voglio solo il suo amore”, ha spiegato Ivana.

Il nodo sul lavoro della madre dei fratelli Icardi non è passato inosservato. Cristiano Malgioglio ha esplicitato la propria indignazione, sentimento che si ritrova in commenti di varia natura sui social. Ciò che ha destato simili reazioni è scaturito dall’ovvia considerazione delle possibilità economiche della famiglia Icardi-Nara e del presunto mancato sostegno ai genitori del calciatore.

Nel famigerato comunicato ufficiale firmato dai legali di Wanda Nara, pubblicato nelle sue stories all’indomani della puntata del GF, non vi è accenno a questo dettaglio che così secondario non è parso ai più e su cui non vi è traccia sui profili ufficiali del giocatore. Fino a questo momento, non una parola, non una dichiarazione o un post che voglia allontanare o smentire o rettificare quanto sembrerebbero svelato da Ivana.

Nel suo ultimo scatto social, Wanda scrive: “If you have no critics you’ll likely have no success”. “Se non ricevi critiche, probabilmente non avrai successo”, citazione di Malcom X.

VIRGILIO SPORT | 17-04-2019 10:16