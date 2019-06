Wimbledon 2019: le quote sul prossimo vincitore

A meno di un mese dalla fine del Roland Garros, è di nuovo tempo di grande tennis. Il 1° luglio inizia Wimbledon 2019, il terzo torneo del Grande Slam di tennis e l’unico a disputarsi su campi in erba. Per gli appassionati di tennis, il torneo londinese ha un grande fascino e una tradizione centenaria: quella di quest’anno è la 133ª edizione.

A meno di forfait dell’ultimo minuto, tutti i migliori tennisti del momento saranno presenti a Londra. In campo maschile c’è grande attesa per Roger Federer: il tennista svizzero vuole vincere per la nona volta Wimbledon (sarebbe un record) prima di ritirarsi definitivamente. Ma se la dovrà vedere con Novak Djokovic, vincitore di Wimbledon 2018 e numero 1 della classifica ATP, e con Rafa Nadal, che ha appena vinto per la dodicesima volta il Roland Garros.

In campo femminile, invece, la partita è molto aperta e il campo delle pretendenti più ampio. Tra le favorite c’è sicuramente Serena Williams, che però non sta vivendo il suo periodo di forma migliore. Attenzione alle possibili sorprese: Johanna Konta, dopo la semifinale al Roland Garros, vuole sorprendere anche nel torneo di casa.

Wimbledon 2019: i favoriti del torneo maschile

Il tennis maschile è dominato da oramai quasi un decennio dai “fantastici tre”: Federer, Nadal e Djokovic (Murray, numero 1 al mondo per un po’ di tempo, ha subito un grave infortunio all’anca e non si conoscono i tempi di recupero). Nello stilare una lista con i favoriti per Wimbledon 2019, si parte sicuramente da loro tre. Bisogna, però, fare attenzione alle sorprese, come accaduto lo scorso anno con l’arrivo in finale del sudafricano Kevin Anderson. Per avere un quadro più chiaro su chi sono i favoriti per la vittoria del torneo londinese, possono venirci in aiuto le quote dei bookmaker per le scommesse online. La vittoria di Djokovic, ad esempio, è quotata a 2.40, mentre quella di Federer a 4.0. Da tenere in considerazione anche Juan Manuel Del Potro (vittoria quotata a 18.0), Marin Cilic (vittoria quotata a 21.00) e Kevin Anderson (vittoria quotata a 35.00), pronto a tornare a giocare dopo i problemi al gomito. E gli italiani? Non hanno grosse ambizioni per la vittoria finale. La speranza è che Fognini e Berrettini riescano a raggiungere almeno la seconda settimana di Wimbledon 2019.

Wimbledon 2019: le favorite del torneo femminile

In campo femminile, la battaglia è molto più aperta. Anche in questo caso, possiamo farci aiutare dalle quote per stilare una lista con le favorite per Wimbledon 2019. Al primo posto c’è Serena Williams con una quota di 6.0, già vincitrice sette volte del torneo londinese. Tra le favorite non si può non citare Naomi Osaka (quota di 9.0), numero uno della classifica WTA, e Ashleigh Barty (quota di 9.0), fresca vincitrice del Roland Garros 2019 e numero due della classifica WTA. Attenzione alle sorprese: Johanna Konta (vittoria quotata a 15.0), dopo una crescita continua nel 2019, vuole onorare al meglio il torneo di casa. Per le italiane, invece, le speranze sono ridotte al lumicino: dopo la grande generazione di Pennetta, Schiavone ed Errani, è cambiato un vero e proprio ricambio generazionale.

IOL | 26-06-2019 17:36