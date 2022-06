Wimbledon, avanzano Kvitova, Badosa e (a fatica) Swiatek. Out Pliskova

30-06-2022 15:53

Quarta giornata della terza prova Slam di Wimbledon. Dopo l’eliminazione di Raducanu e l’uscita della Muguruza tra le lacrime arriva un’altra sorpresa.

Esce di scena la finalista dello scorso anno Karolina Pliskova. In rimonta vince infatti, sul centrale osannata dal pubblico, la britannica Boulter che si impone per 3-6 7-6 6-4.

Avanza invece, seppure a fatica, la polacca numero 1 del mondo Iga Swiatek, che si è imposta per 6-4 4-6 6-3 sull’olandese Lesley Pattinama Kerkhove.

La testa di serie n.25 Petra Kvitova, campionessa del 2011 e del 2014, non delude e in due set batte per 6-1 7-6(5) la romena Ana Bogdan. Avanzano anche la francese Alize Cornet e l’australiana Alja Tomljanovic che eliminano rispettivamente Claire Liu e la qualificata Catherine Harrison.

Prosegue anche il cammino della spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 4, che si impone per 6-3 6-2 sulla romena Irina Bara. Avanza anche la campioness del 2019 Simona Halep, la rumena ha avuto la meglio sulla belga Kirsten Flipkens per 7-5 6-4.