Wimbledon, buono l'esordio di Jannik Sinner: Wawrinka ko in 4 set

27-06-2022 21:58

Jannik Sinner si sblocca al debutto in questa edizione di Wimbledon, terzo major della stagione dopo l’Australian Open e il Roland Garros. Sinner centra la prima vittoria sull’erba nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, sconfiggendo un tostissimo Stan Wawrinka in quattro set, col punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-2 in due ore e 41 minuti di gioco.

Per Sinner ora è atteso l’incontro tra il vincente della sfida tra Altmaier e Mikael Ymer. La partita è stata comunque molto equilibrata e giocata sul filo dei break, come per esempio il break del terzo game del secondo set che di fatto costa il parziale a Sinner, oppure quello del quarto gioco del terzo set che da il parziale all’altoatesino.

Più in generale Sinner vince la sua prima partita al quinto tentativo in un tabellone principale del circuito maggiore, e ora potrebbe anche darsi che il tabù si sia finalmente infranto per Jannik.

Questo torneo di Wimbledon potrebbe essere davvero importante per Sinner, che potrebbe fare il tanto agognato salto di qualità anche sull’erba.