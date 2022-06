Wimbledon: Djokovic debutta vincendo a fatica

27-06-2022 17:49

C’era attesa per il debutto in quest’edizione di Wimbledon di Novak Djokovic, il campione in carica dello Slam londinese. Il serbo ha vinto ma a fatica nel suo match del primo turno contro il sudcoreano Kwon Son-woo. La strada verso il suo settimo Wimbledon e il suo 21° Slam può dunque proseguire.

Successo in quattro set per Djokovic: 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 i parziali. Si tratta così della vittoria numero 80 a Wimbledon per il serbo, che è ora anche l’unico in grado di aver vinto almeno 80 partite in ognuno dei quattro tornei del Grande Slam.