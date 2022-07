Wimbledon donne 2022: Rybakina a sorpresa in finale, dominata Halep

07-07-2022 18:27

A sorpresa è Elena Rybakina la seconda finalista del singolare femminile del torneo di Wimbledon. La 23enne nativa di Mosca e poi naturalizzata per il Kazakistan, di cui difende i colori dal 2018, ha battuto in un match che ha avuto davvero poca storia con un doppio 6-3 la trionfatrice dei Championships del 2019, la rumena Simona Halep, ex numero 1 del mondo e ora numero 18 contro 23 di Rybakina, che si è dimostrata molto più solida soprattutto emotivamente rispetto alla sua avversaria che ancora una volta è mancata sotto questo aspetto. Elena, che non aveva mai fatto meglio dei quarti di finale in uno Slam, ora giocherà una finale davvero storica con la tunisina Ons Jabeur, contro la quale ha perso due dei tre precedenti confronti diretti.