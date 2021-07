Wimbledon, è il numero uno Novak Djokovic l'avversario di Berrettini

Novak Djokovic rispetta i pronostici: sarà il serbo numero uno del mondo l’avversario di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon.

Nole, campione in carica e numero uno del seeding, ha superato in tre set combattuti il canadese Denis Shapovalov, piegato per 7-6, 7-5, 7-5. In un match essenzialmente equilibrato, il giovane nordamericano, per la prima volta nella sua carriera in semifinale a Wimbledon, ha disputato una buona partita ma è mancato nei momenti chiave.

Di contro, Djokovic ha alzato il livello proprio quando serviva (10 le palle break salvate su 11), e ha portato a casa l’incontro con esperienza, in tre set.

Il match di domenica sarà il terzo tra Berrettini e Djokovic: nei due precedenti si è imposto il serbo, che è a caccia del suo ventesimo Slam in carriera, che gli permetterebbe di eguagliare Federer e Nadal.

OMNISPORT | 09-07-2021 20:49