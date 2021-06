Wimbledon in arrivo: 4 italiani teste di serie

Lo Slam più prestigioso del tennis è in arrivo e sarà presente tantissima Italia. Wimbledon è alle porte e Matteo Berrettini è reduce dal trionfo al Queen’s, il secondo torneo più importante sull’erba. L’azzurro più in alto nella classifica Atp non vuole solo ben figurare nel più antico evento nello sport del tennis, ma dopo l’ultima vittoria potrebbe sognare anche la vittoria.

Non sarà facile, Djokovic resta il favorito. Ma senza Nadal e con un Federer non al top Berrettini potrebbe arrivare fino in fondo. Il tennista romano è comunque in buona compagnia per l’Italia. Sono infatti ben 24 gli azzurri pronti a calpestare il prato verde per eccellenza: 10 nel tabellone maschile, 3 nel femminile, 8 nelle qualificazioni maschili e 3 in quelle femminile. Sarà la partecipazione più numerosa di sempre in ambito maschile.

Gli azzurri sicuri di partecipare saranno Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini (questi saranno tutti teste di serie), Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Salvatore Caruso. Nel femminile abbiamo in tabellone Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Ovviamente le qualificazioni potrebbero aumentare il numero degli italiani.

OMNISPORT | 21-06-2021 16:30