Wimbledon, Nadal sarà l'avversario di Sonego al terzo turno

30-06-2022 21:15

Il percorso di Rafael Nadal a Wimbledon prosegue e al terzo turno affronterà ora Lorenzo Sonego. Il tennista spagnolo, testa di serie numero due del tabellone, riesce infatti a battere il lituano Ricardas Berankis dopo quattro set in un match bloccato per un’ora a causa della pioggia.

Doppio 6-4 per Nadal nel primo e nel secondo set, con Berankis che si porta poi a casa il terzo sempre con il punteggio di 6-4. Nel quarto la partita viene bloccata per pioggia sul 3-0 per lo spagnolo, che alla ripresa chiude il parziale 6-3 e il match dopo tre ore e due minuti di gioco.