Women's UEFA Champions League, trionfa il Lione: Barca battuto 3-1

La finale di Women’s UEFA Champions League viene vinta dall’Olympique Lione, che vince il trofeo per l’ottava volta nella propria storia. All’Allianz Stadium di Torino, impianto scelto come sede della finale, le francesi demoliscono il Barcellona campione in carica col punteggio netto di 3-1.

Il primo gol è di Henry, poi Hegerberg e Macario fissano il punteggio finale. Il gol delle catalane è di Alexia Putellas, Pallone d’Oro in carica, ma a poco vale contro la potenza odierna del Lione. Tutte le reti sono state realizzate nel primo tempo.

