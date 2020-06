WWE, Randy Orton: "Ho fatto più di 3000 match"

A poche ore dal PPV Backlash, Randy Orton ha parlato del suo rapporto con Edge (suo grande amico e avversario proprio a Backlash 2020): "Sono veramente fortunato a salire sul ring contro Edge, è il numero uno dello spogliatoio. Lui è uno dei migliori se non il migliore di sempre".

The Viper (uno dei soprannomi di Randy Orton) ha parlato anche della sua lunga carriera: "Ho vinto tanto in 20 anni. Il mio primo contratto l'ho firmato nell'ottobre del 1999. Ho fatto più di 3000 match. Ho sempre guardato a Edge e The Undertaker come modelli assoluti".

SPORTAL.IT | 12-06-2020 09:16