Zaffaroni: “Con la Juve lavoreremo di squadra”

L'allenatore del Verona presenta la sfida di domani contro i bianconeri: non recupera Lazovic, che non sarà convocato

31-03-2023 10:03

Il Verona si presenterà domani a Torino con alcune assenze: mancheranno infatti Lazovic, Coppola, Djuric, Sulemana, Zeefuik. La buona notizia è che Ngonge e Verdi sono convocabili. Marco Zaffaroni presenta così la sfida alla Juventus: “Parliamo di una delle squadre più importanti in Italia e in Europa. Ha una rosa che non ha bisogno di presentazioni. Hanno avuto un inizio un po’ così, ma nella seconda metà del campionato hanno avuto una regolarità incredibili. Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra forte. Occorrerà fare una partita seria, nella quale dovremo mettere tutto quello che abbiamo, lavorando di squadra. Più ci sono individualità di rilievo e più devi lavorare collettivamente”.