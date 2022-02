Zalgiris-Olimpia, Messina: "I veterani me l'hanno vinta nel finale"

08-02-2022 21:26

L’Olimpia Milano ha battuto 74-70 Zalgiris in Eurolega, riscattando così la sconfitta contro il Fenerbahce nell’ultimo match del torneo. Al termine della sfida contro il club lituano, Ettore Messina ha spiegato come i suoi ragazzi hanno portato a casa la vittoria.

Queste le dichiarazioni di Ettore Messina: “Loro sono organizzati in attacco, ci accoppiavamo male ma abbiamo trovato il modo di non soffrire i mismatch. Poi i miei veterani, con le giocate nel finale, me l’hanno vinta”.

