L’ex numero uno dell’Inter ospite alla Milano Football Week snocciola qualche aneddoto della sua carriera, e commenta i due estremi difensori delle squadre milanesi.

13-05-2023 14:01

Il solito show di Walter Zenga ha tenuto banco alla Milano football week, evento che in questa tre giorni sta collezionando incontri con personaggi del mondo del calcio.

Fra questi anche il portiere che ha fatto sognare una generazione di nerazzurri.

“Il mio soprannome era deltaplano, poi una volta non sono stato convocato in nazionale, sono uscito dallo spogliatoio ed ho cantato “Hanno ucciso l’uomo ragno”, da lì qualcuno ha pensato di affidarmi un nuovo nomignolo”.

“Nell’Inter di oggi apprezzo Di Marco, ha fatto la trafila nel settore giovanile dell’Inter, è andato in giro a farsi le ossa e poi è tornato, diventando titolare, anche io ho fatto un percorso simile, per l’Inter ho fatto di tutto. Onana e Maignan? Sono due veri numeri uno, il primo si è integrato subito e si è dimostrato in forma nonostante un anno di stop, il secondo ha preso il posto di Donnarumma senza avvertire la tensione”.