Zinedine Zidane spaventa Mourinho

Dopo i rumors della stampa inglese, ecco l’anticipazione. La pausa di riflessione di Zinedine Zidane, dimessosi lo scorso 31 maggio dalla panchina del Real Madrid, sta per finire: Zizou è pronto per tornare in panchina.

Ad annunciarlo è lo stesso tecnico francese, in un’intervista a “TVE”: “Presto tornerò ad allenare, perché è ciò che mi piace e perché stare nel calcio è ciò che ho fatto per tutta la mia vita”.

Poche parole, quelle del tecnico che ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League, ma chiarissime, e sufficienti per mettere ulteriore pressione alla panchina del Manchester United di José Mourinho. Zidane sembra infatti essere il favorito per sostituire il portoghese, protagonista di un brutto avvio di stagione alla guida dei Red Devils. E del resto è questa l’unica panchina tremolante di una big d’Europa…

SPORTAL.IT | 10-09-2018 15:15