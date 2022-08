Zverev mette l'US Open nel mirino

10-08-2022 13:58

Fermo ormai dalla semifinale del Roland Garros a causa di un brutto infortunio alla caviglia, Alexander Zverev è tornato ad allenarsi sul campo per cercare di trovare la condizione migliore.

La notizia però è che il tennista Non snativo di Amburgo, non sarà a Cincinnati per il ritorno ufficiale in campo di Alexander Zverev. Il tennista tedesco ha annunciato in una intervista ad Eurosport Germania che non sarà al via del prossimo Masters1000 che comincerà il prossimo martedì 16 agosto, pochi giorni prima del vero obiettivo dell’odierno numero 2 al mondo, gli US Open.

“In questo momento non ho voglia di affrettare i tempi, cerco di fare quello che il mio corpo mi consente di fare. Per questo non mi sbilancio sulla mia partecipazione agli US Open” ha dichiarato Zverev, che sa di venire da un momento difficile della sua vita e della sua carriera, dopo il brutto infortunio patito al Roland Garros. Al suo posto entra in tabellone il francese Benjamin Bonzi.

L’obiettivo quindi rimane senza alcun dubbio, la partecipazione allo US Open di fine agosto: ci sarà da capire quali sono le condizioni in cui arriverà all’appuntamento, visto il digiuno di tennis che perdura forzatamente dallo scorso inizio giugno.