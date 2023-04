100 metri, arriva dalle Bahamas il primato mondiale stagionale

Terrence Jones ferma il tempo a 9" e 91 centesimi: è il primo squillo verso i Mondiali di Budapest nel mirino di Jacobs.

16-04-2023 16:30

Comincia la stagione outdoor e cominciano i primi squilli dei centometristi in vista del Mondiale di Budapest, in programma in agosto e vero obiettivo stagionale del campione olimpico Marcell Jacobs.

Sono le Bahamas a siglare il primato stagionale, grazie a Terrence Jones, protagonista a Gainesville (USA): 9.91 (migliore prestazione nazionale di sempre) per il 20enne che occupa attualmente la posizione numero 39 della classifica di World Athletics. Chiudono secondo e terzo rispettivamente il sudafricano Akani Simbine e il giamaicano Oblique Seville: importante la prova, in un’altra serie, del campione del mondo sui 200 metri, Noah Lyles, autore di un 9.95