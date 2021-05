15 partite nella notte NHL. Agli Islanders il derby di New York

Ben 15 partite si sono giocate nel sabato NHL: in pratica solo i Winnipeg Jets non hanno giocato. Il derby di Ney York è andato agli Islanders, che spengono le speranze di playoff dei Rangers, mentre si fa più difficile per gli Stars, battuti in un vero e proprio scontro diretto dai Predators. A Ovest i Golden Knights si rilanciano battendo i Coyotes mentre i Wild consolidano il terzo posto nella West Division contro i Blues.

I risultati della notte

Boston-Buffalo 6-2

Detroit-Tampa Bay 1-0 dopo shootout

Carolina-Columbus 2-1 dopo overtime

Montreal-Ottawa 3-2 dopo overtime

New York Islanders-New York Rangers 3-0

Philadelphia-New Jersey 1-4

Toronto-Vancouver 5-1

Washington-Pittsburgh 0-3

Chicago-Florida 4-5

Colorado-San Jose 4-3

Minnesota-St. Louis 4-3 dopo overtime

Nashville-Dallas 1-0 dopo overtime

Anaheim-Los Angeles 6-2

Arizona-Vegas 2-3 dopo overtime

Edmonton-Calgary 4-1

