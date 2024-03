8 marzo, Irma Testa: "Nella boxe siamo vicini alla parita' di genere"

La campionessa azzurra: "Il pugilato e' come una danza ed e' questo il mio stile"

08-03-2024 17:49

“Il pugilato e’ uno sport femminile. Come squadra lo dimostriamo ogni volta che saliamo sul ring. La boxe e’ uno sport di danza pugilistica ed

e’ anche il mio modo di combattere. Stiamo cercando di raggiungere la totale parita’ e in Italia ci stiamo riuscendo”. Cosi’ la campionessa azzurra di pugilato Irma Testa in occasione dell’8 marzo, Festa della donna. (NPK)

Fonte: us FPI (Federazione pugilistica italiana)