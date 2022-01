A Badosa e Keys gli ultimi titoli prima dell’Australian Open

15-01-2022 12:12

Il sabato antecedente il via degli Australian Open ha visto, in campo femminile, concludersi gli ultimi tornei di preparazione con le vittorie di Paula Badosa e Madison Keys.

La spagnola, opposta alla campionessa dell’ultimo Roland Garros Barbora Krejcikova, ha portato a casa il WTA 500 di Sydney imponendosi al tiebreak del terzo set col punteggio di 6-3 4-6 7-6(4): per la tennista iberica, prossima a salire al sesto posto nella classifica WTA (best ranking) si tratta del terzo titolo in carriera.

Sale invece a quota sei trionfi Keys, vittoriosa nella finale tutta a stelle e strisce andata in scena al WTA 250 di Adelaide 2.

Qui l’attuale N. 87 del ranking WTA ha sconfitto nettamente per 6-1 6-2 la connazionale Alison Riske tornando al successo a più di due anni di distanza dall’ultima volta (Cincinnati 2019).

