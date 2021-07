A Donington Razgatlioglu vince anche gara-2 e prende la testa del mondiale

Clamoroso ribaltone in vetta al mondiale Superbike. A Donington Toprat Razgatlioglu bissa il successo di ieri trionfando anche in gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna, ma soprattutto Jonathan Rea è caduto nel corso del decimo giro mentre era in piena lotta col turco della Yamaha, che non solo ha vinto la gara ma ha scavalcato di 2 punti il nordirlandese della Kawasaki sei volte iridato in testa alla classifica mondiale. Razgatlioglu ha preceduto di 2”243 lo statunitense Garrett Gerloff, compagno di marca del turco ma non di team, e di 4”522 il britannico della BMW Tom Sykes. Quarto il britannico della Ducati Scott Redding, il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, ottavo, è stato il primo degli italiani.

OMNISPORT | 04-07-2021 16:03