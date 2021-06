A Eastbourne Andreas Seppi e Lorenzo Sonego nei quarti di finale

Due italiani nei quarti di finale del torneo ATP di Eastbourne: sono Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Il 37enne altoatesino di Caldaro ha battuto col punteggio di 6-2 6-3 il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 79 del mondo, il 26enne torinese ha regolato per 6-4 6-2 l’australiano John Millman, numero 43.

Bel risultato da lucky loser quindi per Seppi, numero 95 del ranking, che in poco più di un’ora non ha mai perso il servizio e lo ha strappato per tre volte al suo avversario nel secondo e nell’ottavo gioco del primo set e nel secondo del secondo.

Stesso discorso per Sonego, numero 27, che essendo testa di serie numero 3 è stato esentato dal primo turno ed era quindi al suo esordio in tabellone, e poco male se, a differenza di Seppi, lui un break l’ha subito, infliggendone comunque quattro al suo avversario.

Ora Andreas incontrerà un altro lucky loser, l’australiano Max Purcell, numero 283, mentre Lorenzo incontrerà il kazako Alexander Bublik, numero 39 del mondo e 8 del sedino. Se i due italiani dovessero entrambi vincere si ritroverebbero uno di fronte all’altro in semifinale.

