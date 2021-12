A Trieste Milano perde l'imbattibilità in campionato, alla Virtus il derby di Bologna

19-12-2021 21:17

La capolista AX Armani Exchange Milano viene sconfitta a Trieste dall’Allianz Pallacanestro per 71-68 nella partita della dodicesima giornata della Lega di Serie A. E’ la prima sconfitta stagionale in campionato per l’Olimpia dopo undici successi, decisivi Adrian Banks con 19 punti e Juan Manuel Fernandez nei momenti salienti, Troy Daniels chiude con 16 fallendo la tripla dell’overtime.

La Virtus Segafredo Bologna approfitta immediatamente del passo falso della capolista battendo nel derby di Basket City per 76-70 i rivali cittadini della Fortitudo Kigili, alla quale non bastano 20 punti di Pietro Aradori, grazie principalmente a una tripla di Milos Teodosic che spacca la partita a poco più di un minuto dalla sirena. Trento vince a Napoli e resta terza.

Questi i risultati della dodicesima giornata del massimo campionato maschile: Tortona-Venezia 77-65 giocata ieri, Trieste-Milano 71-68, Napoli-Trento 72-81, Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 76-70, Pesaro-Reggio Emilia 69-72, Sassari-Varese 104-99, Brescia-Cremona 86-73, Brindisi-Treviso in corso.

OMNISPORT