A2: l’UCC mette fine all’imbattibilità di Cantù, Biella sempre più giù

22-11-2021 12:30

Non ci sono più squadre imbattute in A2 dopo l’ottavo turno. Nell’ultima giornata infatti anche Cantù si è vista costretta a cedere il passo per la prima volta in stagione regolare, perdendo 84-71 in quel di Piacenza contro l’Assigeco di un indemoniato Gherardo Sabatini (29 punti e 8 rimbalzi il suo score personale).

Sempre nel girone verde, in attesa del Monday Night tra Urania e Mantova, non perde colpi Treviglio (95-71 contro la Bakery) mentre in coda prosegue il momento no di Orzinuovi e Biella, battute rispettivamente da Capo d’Orlando e Pistoia e ancora a quota 0 punti in classifica.

Nel Girone Rosso invece Ravenna e Scafati (vittoriose sulle neopromosse Fabriano e Chieti) continuano a fare corsa di testa in un raggruppamento molto equilibrato dove ben dieci squadre sono racchiuse in appena quattro punti.

Di seguito i risultati e le classifiche dopo le gare dell’ottavo turno.

GIRONE VERDE

2B Control Trapani-Novipiù JB Monferrato 67-84

Infodrive Capo d’Orlando-Agribertocchi Orzinuovi 73-62

Gruppo Mascio Treviglio-Bakery Piacenza 95-71

UCC Assigeco Piacenza-S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 84-71

Edilnol Biella-Giorgio Tesi Group Pistoia 69-82

Apu Old Wild West Udine-Reale Mutua Torino rinviata a data da destinarsi

Urania Milano-Staff Mantova posticipata al 22/11/2021 20:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 14 7-1

Apu Old Wild West Udine 12 6-1

Reale Mutua Torino 12 6-1

Gruppo Mascio Treviglio 12 6-2

Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6-2

Novipiù JB Monferrato 10 5-3

Staff Mantova 8 4-3

UCC Assigeco Piacenza 8 4-4

Urania Milano 6 3-4

2B Control Trapani 6 3-5

Infodrive Capo d’Orlando 4 2-6

Bakery Piacenza 4 2-6

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-8

Edilnol Biella 0 0-8

GIRONE ROSSO

Atlante Eurobasket Roma-Tramec Cento 51-66

Top Secret Ferrara-Unieuro Forlì 78-76

Ristopro Fabriano-OraSì Ravenna 73-85

LUX Chieti-Givova Scafati 64-82

Umana Chiusi-Tezenis Verona 69-78

Stella Azzurra Roma-Next Nardò 65-62

Allianz Pazienza San Severo-Benacquista Assicurazioni Latina 80-78 d. 1 t.s.

Classifica

Givova Scafati 14 7-1

OraSì Ravenna 14 7-1

Unieuro Forlì 10 5-3

Tezenis Verona* 9 6-2

Umana Chiusi 8 4-4

Allianz Pazienza San Severo 8 4-4

Tramec Cento 8 4-4

Top Secret Ferrara 6 3-5

LUX Chieti 6 3-5

Stella Azzurra Roma 6 3-5

Atlante Eurobasket Roma 6 3-5

Next Nardò 6 3-5

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-6

Ristopro Fabriano 4 2-6

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

