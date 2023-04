A SkyTg24 il ministro dello sport ha toccato due argomenti all’ordine del giorno ovvero la candidatura dell’Italia ad ospitare un grande evento calcistico e la decisione del presidente Gravina sull’attaccante dell’Inter.

23-04-2023 11:40

C’è molta fiducia sull’assegnazione degli Europei di calcio 2032 e a confermarlo è il ministro dello Sport Abodi che a Sky conferma: “Mi auguro che la Uefa premi il nostro documento, sono comunque ottimista in merito alla nostra candidatura”. “Quanto agli stadi di Firenze e Venezia si tratta di un progetto di riqualificazione urbana, il fatto è che in Europa c’è un problema, gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali”.

E su Lukaku: “Credo sia giusta la decisione del Presidente Gravina, è una chiaro segnale che sottolinea come negli stadi non debba esserci razzismo, violenza, antisemitismo”.