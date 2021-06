Achille Polonara approda al Fenerbahce

A poche ore dall’annuncio della fine dell’avventura biennale al Baskonia, Achille Polonara ha già trovato squadra.

L’ala marchigiana classe ’91 è infatti un nuovo giocatore del Fenerbahce. Con il club turco l’ex Varese e Sassari ha firmato un contratto di due anni con opzione per la terza stagione.

Impegnato nel Preolimpico con l’Italia per strappare la qualificazione a Tokyo 2020, Polonara è quindi pronto a seguire le orme di Gigi Datome e Nicolò Melli, gli altri italiano ad aver militato nel club di Istanbul, per un ruolo da protagonista in una delle squadre più forti del panorama internazionale, campione dell’Eurolega nel 2017 ed eliminato ai quarti dal Cska Mosca nell’ultima edizione.

Nel 2020-’21 Polonara ha disputato la migliore annata in EuroLega con il Baskonia, chiudendo con 12.2 punti di media a partita e 6.6 rimbalzi in 33 gare disputate.

OMNISPORT | 29-06-2021 11:37