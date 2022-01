Acuto Fortitudo, a Napoli non basta Parks

16-01-2022 20:37

Primo successo esterno della stagione per la Fortitudo Bologna, che passa a Napoli per 89-86 confermando di aver cambiato marcia: per la squadra di Martino quarta vittoria nelle ultime cinque partite, anche se la classifica resta ancora precaria.

Aquila trascinata da Jabril Durham (24 punti), decisivo dall’inizio alla fine del match, ma ben supportato da un Pietro Aradori entrato in partita un po’ in ritardo, ma autore di 20 punti.

La squadra di Sacripanti, alla terza sconfitta consecutiva, paga le pessime percentuali in attacco e i tanti blackout durante il match che rendono vano il tentativo di rimonta nell’ultimo periodo. Non basta un immenso Jordan Parks, autore di 40 punti.

