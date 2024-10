Addio a Perla Mazzolini, ex moglie di Nanu Galderisi: aveva 59 anni

Regina della movida di Padova, si separò dall'ex attaccante di Verona e Juventus dopo una lunga causa giudiziaria: lascia il figlio Andrea ed il ricordo di una donna forte

Aveva soltanto 59 anni Perla Mazzolini: l’ex moglie di Nanu Galderisi, ex centravanti di Verona, Padova, Juventus e della Nazionale italiana, ha purtroppo perso la sua lotta contro una brutta malattia.

Addio a Perla, ex moglie di Galderisi

Un anno fa, come riporta il Corriere del Veneto, aveva subito l’asportazione totale dell’utero, ma il cancro era tornato a ripresentarsi e questa volta non le ha lasciato scampo. Perla era molto nota negli ambienti del jet-set di Padova: aveva gestito un bar in Ghetto, il “Kolar” di via Marsala, ed stata sposata per 26 anni con il calciatore. Una storia molto glamour, e poi una separazione sofferta che li aveva resi molto popolari all’epoca. Perla gestiva anche un blog “Perle di saggezza”, molto seguito e apprezzato.

La lunga battaglia di Perla Mazzolini

La sua battaglia contro la malattia è stata seguita con affetto e apprensione da chi le voleva bene, e la sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile. Dopo la separazione da Giuseppe Galderisi, avvenuta dopo una lunga e dolorosa causa, Perla si era trasferita a Cremona. Tuttavia, il suo legame con Padova è rimasto forte. Nella città del Santo, aveva costruito una rete di amicizie e relazioni che l’hanno accompagnata fino alla fine, era una vera e propria icona della movida padovana.

Venerdì i funerali

La comunità dei motociclisti, di cui Perla faceva parte, l’ha salutata con un messaggio che riflette il suo spirito libero: “Buon viaggio biker“. Perla lascia il figlio Andrea, che ha intrapreso la carriera di cantante e musicista, e una schiera di amici che continueranno a ricordarla con affetto. I funerali si terranno venerdì 4 ottobre, un’occasione per rendere omaggio a una donna che ha saputo vivere con passione e determinazione.

La separazione con Nanu Galderisi

La separazione di Perla da Nanu Galderisi, attuale allenatore della Gelbison (Serie D girone G), risale al 2014: tutto fu reso noto quando la donna pubblicò un post su Facebook: “Essere separata dopo dieci anni di grottesca follia mi fa odorare una libertà mai avuta, la libertà dalla sottomissione, la libertà di non subire violenza domestica, la possibilità di non essere mai più umiliata pubblicamente, la gratificazione di non sentirmi dire che sono una donna e una madre di m… Oggi è il mio giorno, sono evasa dalla galera di un marito traditore, meschino all’infinito”.

Perla e Nanu: amore e odio

Il giorno dopo lo sfogo, chiarì il senso delle sue parole con un altro post: “L’ho pubblicato anche per essere d’aiuto a molte altre donne nella mia stessa situazione: bisogna reagire alla violenza psicologica, mai smettere di lottare». Era la fine di una coppia glamour per molto tempo sotto i riflettori: lei bellissima, lui un mito del calcio, sono stati sposati per 26 anni. Post che furono poi rimossi da Facebook. Ma la loro separazione non fu priva di strascichi giudiziari: Perla infatti fu periodicamente costretta a rivolgersi al tribunale per ottenere il versamento degli alimenti, fino a denunciare l’ex marito, accusato di di mancata ottemperanza alle disposizioni della sentenza di divorzio e mancato versamento degli obblighi di assistenza familiare.