Adrian Banks non dimentica Vitucci

La sfida tra Brindisi e Fortitudo Bologna sarà quella della prima da avversario al PalaPentassuglia per Adrian Banks, passato alle Aquile la scorsa estate dopo tre stagioni in Puglia, tra il 2015 e il 2020, intervallate da un biennio in Israele all’Hapoel Tel Aviv.

Intervistato dal Corriere di Bologna la guardia statunitense classe ’86 ha confessato di non vivere una vigilia speciale: “Non avrò motivazioni particolari. Farò il rituale pre-partita come al solito, poi giocherò con la consueta concentrazione con l’obiettivo di fare il meglio possibile per la squadra”.

Banks però si scioglie ricordando il rapporto con coach Frank Vitucci: “Non posso che parlarne bene. Tutte le stagioni con lui sono state importanti, non posso sceglierne una. Frank ha dato un contributo importante alla mia crescita, gliene sarò sempre grato”.

