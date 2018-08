Adrian Semper è del Chievo

Continua la campagna di rafforzamento del Chievo Verona in vista dell'inizio del campionato contro i campioni d'Italia della Juventus, che schiererà il calciatore più forte al mondo: Ronaldo, che entrerà in campo in un Bentegodi esaurito in ogni ordine di posti.

La società del presidente Luca Campedelli ha acquistato, come comunicato dalla società della Diga, in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto le prestazioni sportive del portiere Adrian Semper dalla Dinamo Zagabria.

Nato a Zagabria il 12 gennaio 1998, Adrian Semper muove i primi passi da portiere in uno dei settori giovanili migliori d'Europa, quello della Dinamo Zagabria. A soli vent'anni ha già collezionato la bellezza di 45 presenze nel massimo campionato croato. L'estremo difensore classe 1998, nella stagione 2016/17 vanta due presenze in Champions League contro Juventus e Lione.Nella scorsa stagione si è messo in mostra totalizzando 24 presenze, tra campionato e coppa, con la maglia della Lokomotiva Zagabria, club affiliato alla Dinamo Zagabria. Il portiere alto 1,94 m può vantare anche una presenza con la Nazionale croata Under 21. Il giovane neo acquisto gialloblù ha scelto la maglia numero 1 e sarà il secondo di Stefano Sorrentino.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 09:30