Agente Rugani: "Daniele non lascerà la Juventus in questa sessione"

23-08-2022 11:57

Daniele Rugani non lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. Dopo essere stato vicino a Verona e Sampdoria, ritiratesi a causa dell’elevato ingaggio del difensore, proseguirà quindi in bianconero rispettando il suo contratto. Lo conferma Davide Torchia, suo agente, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: “Erano arrivate delle richieste da parte di alcune squadre dall’Italia e dall’estero. E’ una cosa un po’ differente. Poi spetta alla Juventus prendere una decisione in base alle richieste pervenute, che viene comunicata all’interessato con grande serenità. Non ci sono mai stati problemi, Daniele è sempre rimasto qui molto volentieri. Vuole giocare in questa squadra. Vuol sempre farsi trovare a disposizione in questa che sarà una stagione particolare per via della Coppa del Mondo a novembre. Come dice il mister, ci sarà spazio per tutti”.

