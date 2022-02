Alex Zanardi, segnali buoni al centro iperbarico

03-02-2022 12:22

Il 19 giugno 2020 Alex Zanardi ha subito un terribile incidente stradale che lo ha lasciato in gravissime condizioni. Da allora ha iniziato il percorso di cure presso il centro iperbarico di Ravenna, luogo all’avanguardia per il recupero di pazienti di questo tipo.

Come scrive il Corriere di Romagna, Zanardi ha passato in questo centro tutto gennaio, e starebbe rispondendo molto bene alle cure somministrategli. Il direttore del centro Pasquale Longobardi è anche intervenuto in merito alle condizioni dell’ex pilota F1:

“Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l’ha trasmessa lui a me. Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa; Zanardi si è sottoposto a fisioterapia in camera iperbarica, il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi”.

In primavera dunque proseguirà il recupero di Zanardi, con metodi all’avanguardia che gli permettano di tornare a una vita relativamente normale.

OMNISPORT