Alexis Sanchez: "Alcuni miei ex compagni all'Inter non capiscono perché me ne sia andato"

L'attaccante cileno, oggi all'Olympique Marsiglia, ha parlato a Sky Sport del suo recente passato in nerazzurro

24-02-2023 14:53

Alexis Sanchez ha parlato a Sky Sport del suo recente passato all’Inter: “Qualche ex compagno mi ha detto che sarei potuto essere ancora utile alla causa nerazzurra e che non hanno capito fino in fondo il mio addio, ma il calcio è così: personalmente volevo giocare”.

Detto questo – ha proseguito il cileno -, ringrazio la gente dell’Inter, tutta quella che mi ha accompagnato lungo un cammino che reputo esaltante. Ho vissuto cose belle in quello spogliatoio, adesso però sono contento qui all’Olympique Marsiglia e ogni tanto però mi sento con qualche ex compagno. Ad esempio, mi arrivano messaggi con su scritto ‘Bravo Niño’ ogni qual volta mi capiti di segnare o di essere autore di una buona prestazione”.