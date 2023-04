Alla BJKC Camila Giorgi spinge avanti l’Italia sulla Slovacchia

Ottimo debutto per la tennista azzurra che con una prova autoritaria schianta Schmiedlova nel match di scena a Bratislava e regala alla sua squadra il primo punto.

14-04-2023 19:29

Un vero e proprio tornado quello che si è abbattuto su Anna Karolina Schmiedlova, un tornado azzurro che risponde al nome di Camila Giorgi.

L’atleta italiana alla NTC Arena di Bratislava nel primo match della Billie Jean King Cup ha imposto da subito il suo gioco spingendo forte fin dai primi colpi, vincendo 12 dei primi 13 punti a disposizione. Questo le vale il 3-0. La slovacca prova a reagire ma è un fuoco di paglia, Giorgi chiude senza troppe difficoltà 6-2 il primo set.

La gara prosegue ma il copione non cambia, anche perché l’azzurra è più forte persino dei due doppi falli che commette in apertura. Da qui si carica, nuovamente, e rifila un secco 0-3. Le due palle break per il 4-0 non vanno a segno, la stanchezza inizia a farsi sentire e Schmiedlova si rifà sotto fino al 3-3. Niente panico perché Camila non ha alcune intenzione di cedere, e con le unghie e con i denti torna sopra fino a chiudere sul 6-3.

Ottanta minuti di gioco di ottimo livello per l’azzurra che anche nei momenti di difficoltà ha dimostrato di essere lucida e tenace. Di errori se ne contano diversi, 28 per Giorgi e 26 per Schmiedlova, ma è nei colpi vincenti che non c’è stata storia: 25-4. Il match è stato sempre nelle mani della marchigiana anche quando la stanchezza qualche cedimento lo ha causato.

Con questo successo l’Italia si porta sull’1-0 sbloccando lo spareggio che la vede impegnata contro la Slovacchia.