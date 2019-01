Ambra e Allegri, al via la convivenza. Con pancino sospetto

Che la storia tra Ambra e Massimiliano Allegri stia proseguendo, tra facili entusiasmi e una certa velocità, è indubbio. Se l’allenatore juventino tentenna, nel concedere ai giornalisti che lo interpellano sull’argomento, parole aperte a interpretazioni, Ambra ha invece affidato ad alcune dichiarazioni l’intensità del sentimento che li lega. Come già avevano rivelato alcuni rumors, l’attrice e Allegri avrebbero scelto Milano come residenza della famiglia e individuato una casa in grado di accogliere i loro figli (Valentina e Giorgio per lui, Jolanda e Leonardo i figli avuti da Francesco Renga).

In vista delle nozze? In vista dell’arrivo di un bambino o di una bambina? L’indiscrezione è stata riportata da Chi, che aveva svelato anche le intenzioni nuziali maturate dalla coppia più insospettabile dello showbiz italiano. E sarebbe in attesa di conferma o meno dalla diretta interessata che, già qualche mese addietro, si era affrettata a negare la gravidanza. Ma non l’imminente matrimonio.

VIRGILIO SPORT | 31-01-2019 09:50