Amburgo, nomi 'sbagliati' sulle maglie per sensibilizzare sulla dislessia

31-10-2021 13:37

In occasione del match di 2.Bundesliga disputato ieri tra l’ Amburgo e l’Holstein Kiel, la formazione di casa è scesa in campo con le tradizionali divise da gioco caratterizzate, sul retro, da alcune particolarità.

I calciatori anseatici sono scesi in campo portando sulla schiena il proprio nome scritto volutamente in maniera errata.

Una scelta insolita dietro la quale si scela una motivazione di natura sociale: il fine è quello di richiamare l’attenzione sulle tematiche della dislessia e dei disturbi relativi alla scrittura.

E così, tra gli altri, Meffert è sceso in campo come ‘Meffort’, mentre Heyer è diventato Heya e così via.

Il match, terminato sul risultato di 1-1, si è rivelato contesto ideale per veicolare un messaggio sociale di grande rilevanza.

