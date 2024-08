America’s Cup: Luna Rossa batte Alinghi, poi una sbavatura costa l’ultimo atto contro New Zeland

Nonostante la sconfitta in finale contro New Zeland, arrivata per via delle tante penalità, Luna Rossa può considerarsi soddisfatta per questi quattro giorni di regate preliminari, che anche oggi l'hanno vista batter Alinghi

Pubblicato: 25-08-2024 18:06 Condividi