America's Cup, Luna Rossa cala il tris: batte anche Ineos Britannia e vola in finale contro New Zealand

Luna Rossa batte anche Ineos Britannia, centra il terzo successo nelle regate preliminari e si qualifica con una regata d'anticipo alla finalissima contro Team New Zealand.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Avanti così: Luna Rossa centra il terzo successo nei preliminari dell’America’s Cup di vela a Barcellona e si qualifica aritmeticamente alla finale contro New Zealand. Missione compiuta per l’imbarcazione italiana che si prepara ad affrontare l’ultimo atto della competizione.

America’s Cup, Luna Rossa vince ancora: è finale

È un gran sabato per l’equipaggio tricolore guidato da Max Sirena, che nella tornata di regate preliminari dell’America’s Cup si regala un’altra vittoria, la terza. Che vale l’accesso in finale. Luna Rossa Prada Pirelli Team ha avuto la meglio contro Ineos Britannia, che nelle acque di Barcellona è arrivato al traguardo con 46” di ritardo. Partenza in salita per i rivali del sindacato italiano, subito penalizzati. Gli inglesi hanno poi subito anche un’altra penalità per aver sforato il campo di regata e così Luna Rossa – con al timone Checco Bruni e Jimmy Spithill – ha colto un altro successo prezioso chiudendo con il tempo di 23’56”.

Luna Rossa non si ferma più: come è arrivato il successo

Il team italiano è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi gli errori commessi dagli avversari, che sono stati penalizzati due volte. Luna Rossa ha quindi saputo controllare il margine di vantaggio andando a vincere la sua terza regata. Non può che esserci soddisfazione al termine della prova. “Non è stato facile – ha ammesso il timoniere Checco Bruni -. Abbiamo deciso di ritardare la partenza per mettere un fiocco più grande e la scelta è stata indovinata”.

Luna Rossa: in finale sarà sfida contro Zew Zealand

Fin qui Luna Rossa ha vinto tre regate su quattro, giungendo a quota tre punti in classifica. L’unica sconfitta è stata quella al debutto contro i detentori del trofeo di Team New Zealand. Domani (domenica 25 agosto) a partire dalle 14:00 sono previste altre tre regate. L’imbarcazione italiana sarà impegnata contro Alinghi Red Bull Racing per l’ultima gara del girone a sei: la regata scatterà dopo quella che vedrà opposto l’Emirates Team New Zealand ad American Magic. Chiude la prima parte della giornata la sfida tra Orient Express e Ineos. A seguire la finalissima contro i neozelandesi: Luna Rossa si è già guadagnata aritmeticamente l’accesso all’ultimo atto dei preliminari perché in vantaggio negli scontri diretti con gli americani.