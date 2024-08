Vela, America's Cup: a Barcellona le regate preliminari, Luna Rossa sfida subito Team New Zealand

Barcellona è pronta a ospitare le regate preliminari verso la Louis Vuitton Cup: Luna Rossa Prada Pirelli è tra le favorite per sfidare New Zealand nella prossima America's Cup.

A Barcellona in questi giorni si respira l’aria delle grandi occasioni. Perché c’è l’America’s Cup che è pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza, anche se bisognerà pazientare ancora un po’ prima di scoprire chi sarà l’equipaggio che andrà a sfidare Team New Zealand per accaparrarsi la competizione sportiva più antica del mondo. Che ancora una volta vedrà un’imbarcazione italiana pronta a lanciarsi nella sfida: Luna Rossa ormai è da 25 anni che prova a costruire il proprio sogno, e dopo la finale persa tre anni fa è pronta a rimettersi in gioco, convinta di avere tutti i mezzi per riuscire a portar via la coppa ai maestri neozelandesi.

Le regate preliminari prima della Louis Vuitton Cup

Le regate preliminari in programma da giovedì 22 a domenica 25 agosto, preludio alla Louis Vuitton Cup che a partire dal 29 agosto decreterà lo sfidante ufficiale per l’America’s Cup, potrebbero già offrire risposte importanti e dare indicazioni su ciò che attenderà il pubblico della vela da qui alle prossime settimane.

L’ingresso in acqua dei AC 75, le imbarcazioni che sono state scelte a norma di regolamento per questa edizione della coppa, renderà subito elettrica l’aria attorno alla baia catalana. Perché dopo anni di studio e lavoro, adesso in pochi giorni dovranno essere condensati sforzi e attese. Le regate preliminari serviranno per fare un ultimo check prima della competizione ufficiale: si sfideranno tutti e 6 i team coinvolti, incluso New Zealand, che poi farà da spettatrice interessata alla sfida che designerà la sfidante per l’America’s Cup, in programma dal 12 al 21 ottobre sempre a Barcellona.

Luna Rossa va all in: c’è anche Ruggeri Tita

Luna Rossa Prada Pirelli, a detta di chi ha seguito tutte le fasi di avvicinamento alla sfida, è probabilmente la sfidante che ha le maggiori possibilità di arrivare a giocarsi un’altra chance. Perché in questo biennio ha lavorato duramente, riuscendo a mettere a punto un’imbarcazione velocissima e soprattutto un team di valore assoluto. Basti pensare alle due coppie di timonieri: Francesco Bruni e James Spithill sono due eminenze grigie del settore, ma Ruggero Tita e Marco Gradoni rappresentano davvero il futuro in ambito velico (Tita è reduce dal secondo oro olimpico, sempre in tandem con Banti).

Due coppie che rappresentano due alternative validissime a seconda della circostanza, tanto da far pensare che il dream team messo in piedi da Patrizio Bertelli sia davvero l’equipaggio da battere in ottica LVC. Il debutto nel preliminare contro Team New Zealand (giovedì è la seconda regata del programma giornaliero) rappresenta già un bel test: per i Kiwi, che proveranno a capire meglio a che punto è arrivata la sfidante della passata America’s Cup, ma anche per Luna Rossa, che non vede l’ora di alzare l’asticella dopo mesi di prove e simulazioni.

Le rivali: Alinghi “troppo” estrema, occhio ad American Magic

La barca italiana è forse meno “estrema” rispetto ad altre ammirate nei giorni scorsi a Barcellona. Promette però di essere la più “lineare” e continua sull’acqua, anche se le avversarie non staranno a guardare. Molti guardano con curiosità al ritorno di Alinghi, con Ernesto Bertarelli deciso a rinverdire i fasti del primo decennio del nuovo millennio, quando portò l’America’s Cup addirittura in Svizzera (paese che non ha sbocchi sul mare…). Barca estrema, quella elvetica, che ha dovuto però fare i conti con due disalberamenti nelle ultime ore, compromettendo le fasi di avvicinamento alle regate preliminari. Ma con Red Bull al fianco, risorse finanziarie illimitate…

American Magic è un altro equipaggio che punta deliberatamente a diventare lo sfidante ufficiale per la coppa: il club velico di NY ha fatto passi da gigante, inserito figure di spessore (l’ultima Mario Caponnetto) e ha ben impressionato negli ultimi test. La sensazione è che in newyorchesi potrebbero rappresentare davvero gli sfidanti numero uno di Luna Rossa, ma questo lo dirà solo il campo di regata. Meno accreditate sono Ineos Britannia e Orient Express, quest’ultimo equipaggio francese: i britannici sono un po’ gli eterni incompiuti e paiono destinati a restare tali anche stavolta, mentre i transalpini sanno già di essere un po’ le vittime sacrificali.

Il programma: giovedì due match race per Luna Rossa

Le regate preliminari che partiranno giovedì 22 vedranno Luna Rossa sfidare subito Team New Zealand, per poi tornare in acqua sempre giovedì contro Orient Express. Venerdì toccherà alla sfida con American Magic, sabato con Ineos Britannia, quindi domenica l’ultima contro Alinghi. La formula prevede un girone all’italiana dove tutte le imbarcazioni si sfidano in match race, con finalissima tra i due equipaggi che avranno raccolto più vittorie. In TV si potrà assistere alle competizioni su Sky Sport e Mediaset 20.