America's Cup: Alinghi ritorna con Red Bull come sponsor

14-12-2021 17:08

La prossima edizione di America’s Cup, la 37esima, si disputerà nel 2024: la scelta della sede sarà comunicata entro fine marzo da Team New Zealand. Nel frattempo però registriamo un altro annuncio importantissimo per gli amanti della vera, ovvero il ritorno di Alinghi in Americs’as Cup. Il team poi avrò un main sponsor d’eccezione, ovvero Red Bull. L’annuncio segue di due giorni la grande vittoria di Max Verstappen in F1.

L’annuncio, dato nel corso di una conferenza stampa tenuta a Losanna presso la Societé Nautique de Geneve. Dopo una lunghissima assenza, il team guidato da Ernesto Bertarelli torna a competere per la Vecchia Brocca, il trofeo nautico più antico e prestigioso del mondo.

Queste le parole di Bertarelli:

“Siamo tornati dopo 11 anni, ma in realtà la Coppa America non l’abbiamo mai lasciata. Siamo sempre rimasti legati alla Coppa, dovevamo solo trovare l’occasione ma sapevamo che un giorno saremmo tornati. In questi anni abbiamo creato una generazione di velisti per competere ai massimi livelli e siamo pronti”. Che seguono quelle del team principal Red Bull Christian Horner:

“Credo che le nostre strade non si siano unite per caso, faremo fronte comune cercando di scambiarci le esperienze per continuare ad essere due team vincenti sulle auto e sulle barche”.

